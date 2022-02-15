Тунис, 15 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Представители Верховного судебного совета Туниса выступили против судебной реформы, инициированной президентом страны Кайсом Сайедом.

Pixabay.com Флаг Туниса

Как сообщает Al-Arabi-al-Jadid, судьи отказались уходить в отставку и отвергли возможность признания созданного президентом «Временного судебного совета», члены которого будут назначаться главой государства.

С аналогичным заявлением выступила ассоциация судей Туниса, призвавшая своих членов бойкотировать решения президента страны, известного как «декрет № 11»

«Мы выступаем категорически против декрета № 11, касающегося создания Временного Высшего совета судебной власти, который нарушает избирательное право судей, которого члены ассоциации судей придерживалась как один», — сообщили в ассоциации судей Туниса.