Москва, 15 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Площадки Уолл-стрит пережили еще одну волатильную сессию, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

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«После первоначальных распродаж на геополитических волнениях, ведущие индексы смогли минимизировать потери к концу сессии. S&P и Dow Jones просели на 0,38% и 0,49% соответственно, тогда как Nasdaq Composite финишировал во флэте. р

Нервозность на рынках остается высокой, преимущественно с подачи Вашингтона, который не устает «анонсировать» нападение России на Украину.

Власти США призвали американцев незамедлительно покинуть территорию Украины, чем только подогрели страхи по поводу возможной эскалации обстановки.

Сегодня негатив в рядах инвесторов сохраняется, хотя потери в ходе азиатской сессии носили сдержанный характер — снижение сводного регионального индекса MSCI не превысило 0,5%.

В целом инвесторы пока занимают позицию осторожного наблюдателя и воздерживаются от откровенной паники, хотя пристально следят за развитием событий.

Однако и возвращения игроков к покупкам акций сейчас ожидать не стоит, тем более что градус напряженности продолжает повышаться. Так, Франция подтвердила, что Европа готова к введению новых масштабных санкций против Москвы на случай вторжения.

А тем временем постпред РФ Владимир Чижов заявил, что Россия ответит, если в любой точке мира начнут убивать ее граждан. При этом дипломат добавил, что Москва по-прежнему не планирует вторгаться в соседнее государство.

Неудивительно, что в таких условиях спросом пользуются защитные активы во главе с долларом, золотом и долгосрочными трежерис.

На данном этапе лидирует желтый металл, который сегодня достиг максимумов середины прошлого года в районе 1880 долларов за тройскую унцию, демонстрируя уверенное ралли третий день кряду.

Причем несмотря на признаки перекупленности на краткосрочных графиках, в ближайшей перспективе золото может продолжить дорожать, если ситуация вокруг Украины будет накаляться и далее.

В пользу бычьего сценария говорит о тот факт, что котировки уже протестировали ноябрьские пики, а значит, теоретически путь к отметке 1900 долларов открыт.

Доллар ведет себя скромнее в роли защитного актива и после вчерашнего рывка к максимумам начала февраля корректируется вниз.

При этом индекс USD удерживается над уровнем 96 и находится в состоянии боевой готовности на случай возвращения полноценного бегства от рисков.

Евро, который отметился на локальных минимумах в районе 1.1280, сегодня отвоевывает уровень 1.1300 в ожидании данных по ВВП, торговому балансу и исследования ZEW по еврозоне.

Впрочем, поскольку геополитика находится в центре внимания инвесторов, предстоящие релизы откажут опосредованное и кратковременное влияние на динамику евро/доллара», — пояснил эксперт.

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