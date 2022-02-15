Москва, , 13:49 — REGNUM Продюсеры телешоу «Звёзды в Африке» огласили дату премьеры второго сезона. Соответствующую информацию опубликовало издание StarHit 15 февраля.

Шоу «Звёзды в Африке» Скриншот YouTube

Так, первый эпизод нового сезона будет показан на телеканале ТНТ 27 февраля 2022 года. Известно, что в съёмках продолжения проекта приняли участие Алёна Водонаева, Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) и Карина Кросс (Карина Лазарьянц).

Напомним, что первый сезон «Звёзд в Африке» был выпущен осенью 2021 года. Однако из-за высоких зрительских рейтингов шоу было принято продлить в кратчайшие сроки.

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