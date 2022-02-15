Москва, 15 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Продюсеры телешоу «Звёзды в Африке» огласили дату премьеры второго сезона. Соответствующую информацию опубликовало издание StarHit 15 февраля.

Скриншот YouTube Шоу «Звёзды в Африке»

Так, первый эпизод нового сезона будет показан на телеканале ТНТ 27 февраля 2022 года. Известно, что в съёмках продолжения проекта приняли участие Алёна Водонаева, Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) и Карина Кросс (Карина Лазарьянц).

Напомним, что первый сезон «Звёзд в Африке» был выпущен осенью 2021 года. Однако из-за высоких зрительских рейтингов шоу было принято продлить в кратчайшие сроки.