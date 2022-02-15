Москва, 15 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Ростехнадзор обслуживает 36 энергоблоков в 11 странах мира, сообщил 15 февраля руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

«Россия — лидер по воспроизводству атомных энергоблоков за рубежом. У нас сейчас 36 энергоблоков в 11 странах мира», — доложил Трембицкий премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Он пояснил, что на этом направлении его ведомство работает совместно с «Росатомом», занимаясь технической безопасностью.

Также Ростехнадзор работает с регуляторами в области атомной безопасности в странах, где находятся российские энергоблоки. В числе вопросов — адаптация нормативной базы к законодательству этих государств, обучение персонала регуляторов, а также контроль за строительством с помощью подведомственной структуры «ВО «Безопасность».