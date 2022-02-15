Чебоксары, 15 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Чувашии бывшая начальница отделения постовой связи признана виновной в мошенничестве, получив условный срок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Управление ФСБ установило, что с апреля 2020 года по август 2021 года фигурантка уголовного дела, являясь на тот момент начальником одного из отделений почтовой связи Цивильского района, вносила в автоматизированную систему недостоверные сведения о якобы поступивших средствах в кассу почтового отделения.

«После чего она осуществляла их зачисление и перевод на свои счета», — говорят правоохранители.

В управлении установили также, что полученные средства использовались по усмотрению женщины, которая периодически возвращала часть денег в кассу для сокрытия факта хищения.

Марпосадский районный суд признал бывшего сотрудника почты виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»), назначив два года условно с испытательным двухлетним сроком. Приговор вступил в силу.

В УФСБ отмечают, что также удовлетворён в полном объёме гражданский иск «Почты России» о взыскании 485 тыс. рублей ущерба, при этом 150 тыс. рублей возмещено в ходе следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Чувашии рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудницы отделения почтовой связи Чебоксарского почтамта, которую обвинили в фиктивном трудоустройстве супруга. Суд прекратил дело.

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