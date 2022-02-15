Тбилиси, 15 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2022 года составил $1,1 млрд, что на 41,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в предварительном отчёте Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном 14 февраля на сайте организации.

(сс) distel2610 Груз

По данным Грузстата, объём экспорта из Грузии в январе превысил $0,3 млрд, что на 47,6% больше, чем в прошлом году. Объём импорта в страну вырос на 38,5% и составил почти $0,8 млрд.

Сообщается, что дефицит торгового баланса Грузии составил около $0,4 млрд. Его доля в общем торговом обороте — 40,3%.

Стоит отметить, что по итогам 2021 года общий товарооборот Грузии составил $14,3 млрд, что больше, чем в 2020 году на 25,6%. Отрицательный баланс был более $5,8 млрд или 40,7% внешнеторгового оборота.