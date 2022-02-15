Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на три месяца продлил арест арест бывшему вице-премьеру правительства Крыма Владимиру Серову. Об этом журналистам сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 15 февраля.

Fonday.ru Арест

Бывший чиновник является фигурантом четырёх уголовных дел. Его обвиняют в подготовке и подстрекательстве к совершению преступления, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

ИА REGNUM сообщало, что в марте 2018 года Серов покинул пост вице-премьера крымского правительства из-за низкой эффективности выполнения возложенных на него задач. Вопросы к нему возникли после земельных махинаций в курортной зоне Судака, администрацию которого он возглавлял.