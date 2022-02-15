Шерегеш, Кемеровская область, 15 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Шерегеше в поддержку российской олимпийской сборной построили почти 12-метрового снеговика. Он уже официально признан самым большим рукотворным снеговиком страны, сообщили в правительстве региона.

Администрация правительства Кемеровской области Шерегешский снеговик

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«Эксперты Книги рекордов России зафиксировали высоту скульптуры — 11 метров 73 сантиметра, — уточнили в областной администрации. — Однако за два дня до этого замеры строителей показали результат в 12 метров 30 сантиметров. Такую разницу скульпторы объясняют тем, что за сутки снег просел, это обычное явление».

В руках у снеговика 7-метровый сноуборд.