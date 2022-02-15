Душанбе, 15 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Таджикистан в 2021 году экспортировал 208 тысяч тонн сельхозпродукции на сумму 36,6 миллионов долларов, что на 16,6 миллионов долларов больше, чем за предыдущий год. Об этом 15 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на директора Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Шавката Бобозода.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

«Основными экспортными товарами стали лук (95,8 тыс тонн или на 45,9% больше), виноград (51,2 тыс тонн), сухофрукты (42,4 тыс. тонн, арахис (2,4 тыс. тонн), слива (2,6 тыс. тонн), свежий абрикос (2,15 тыс. тонн), хурма (1,6 тыс. тонн), персики (1,4 тыс. тонн), вишня и черешня (1,25 тыс. тонн)», — отметил Бобозада.

Он сообщил, что в основном, экспорт сельхозпродукции осуществлялся в Россию, Казахстан, Китай и страны Евросоюза.

«С 2021 года Таджикистан возобновил экспорт чеснока, перца, баклажанов и инжира в небольших объемах, чего не было в последние годы», — сообщил чиновник.