Анкара, 15 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. С визитом прибудет в Турцию 9−10 марта текущего года президент Израиля Ицхак Герцог. Об этом 15 февраля сообщает телеканал TRT.

אלעד ברמי Ицхак Герцог

Также указывается, что 16 февраля представитель президента Турции Ибрагим Калын и замглавы турецкого МИД Седат Онал приедут в Иерусалим, где проведут встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне силы ПВО израильской армии (ЦАХАЛ) открыли огонь по беспилотнику, который вошёл в воздушное пространство страны с территории Ливана.