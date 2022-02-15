Уфа, 15 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Экс-начальника колонии, его экс-заместителя и их сообщницу признали виновными в присвоении бюджетных средств при заключении фиктивных государственных контрактов в Башкирии. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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В суде было установлено, что в Стерлитамаке весной 2020 года начальник колонии вступил в преступный сговор со своим заместителем и местной жительницей, которая ранее готовила пищу сотрудникам колонии.

Обвиняемый заключил с женщиной три подложных госконтракта на оказание услуг по приготовлению пищи для работников колонии на общую сумму 225 тысяч рублей, которые были полностью оплачены.

Сообщается, что на самом деле свои обязанности обвиняемая не выполняла. Пищу для работников готовили осужденные, отбывающие наказание. Похищенные деньги подсудимые потратили на свои нужды.

«В результате преступных действий злоумышленников бюджету исправительного учреждения, с учетом обязательных социальных отчислений, причинен ущерб на общую сумму свыше 328 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Преступление было выявлено во время оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Башкирии совместно с подразделением собственной безопасности Управления ФСИН России по региону.

По данному факту в отношении 43-летнего экс-начальника исправительной колонии №21, его 38-летнего экс-заместителя и 61-летней женщины было возбуждено уголовно дело по признакам присвоения чужого имущества и служебного подлога.

Свою вину подсудимые признали и возместили причиненный ущерб. В результате суд приговорил всех обвиняемых к условным срокам лишения свободы. Так, экс-начальнику колонии было назначено три года с испытательным сроком на два года, его экс-заместителю — два года с испытательным сроком на этот же срок, а женщину приговорили к одному году лишения свободы с испытательным сроком на шесть месяцев.

Экс-начальнику колонии суд запретил занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в органах федеральной службы исполнения наказания и правоохранительных органах в течение двух лет.