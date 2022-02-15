Бухарест, 15 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведенной полицией и жандармерией в городе Клуж-Напока на северо-западе Румынии, задержан подданный Королевства Нидерланды, обвиняемый в крупном мошенничестве. Об этом 15 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Victor Арест

Согласно официальной информации, указанный мужчина подозревается в том, что на протяжении нескольких лет он знакомился на сайтах в интернете с женщинами из Восточной Европы, после чего обманом завладевал их средствами и драгоценностями. В международном розыске голландец находился после обращения в Интерпол болгарской гражданки, которую он заставил продать квартиру в Софии и передать ему вырученные от сделки 50 тыс. евро.

Ведется следствие.

Правоохранители проверяют возможную причастность подозреваемого лица к еще более 10 похожим преступным эпизодам. Как ожидается, в течение ближайших нескольких дней он будет экстрадирован в Болгарию.