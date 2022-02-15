Москва, 15 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Состояние здоровья лидера ЛДПР депутата Госдумы Владимира Жириновского стабильно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР).

Instagram.com/zhirinovskiy Владимир Жириновский

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«Состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильно, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, при этом он продолжает руководить партией ЛДПР», — сообщил Леонов.

«Мы рассчитываем, что скоро он выступит перед вами и ответит на все имеющиеся вопросы», — добавил парламентарий.

Он заверил, что партия работает в штатном режиме

Ранее сын Жириновского Игорь Лебедев опубликовал в Facebook пост со словами «Только живи».

Жириновский госпитализирован с коронавирусом в ЦКБ.