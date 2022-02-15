Синджар, Ирак, 15 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Следственная группа, расследующая преступления группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, обнаружила очередное массовое захоронение, оставленное боевиками. Об этом 15 февраля сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на заявление департамента по расследованию и сбору доказательств в провинции Духок.

Https://twitter.com/AssyrianPolicy Mass grave

В сообщении говорится, что массовое захоронение было обнаружено в районе Хардан округа Синджар.

Как заявил журналистам представитель следственного департамента Нечирван Сулейман, в могиле обнаружено 105 тел. Большинство из них — представители этнорелигиозной группы езидов, казнённых боевиками в 2014 году по обвинению в «поклонении дьяволу».

По словам Нечирвана Сулеймана, следствие по делу об убийстве и процесс идентификации тел начнётся 20 февраля.