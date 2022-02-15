Воронеж, 15 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Приговор по резонансному уголовному делу об убийстве профессора химического факультета Воронежского государственного университета вынес Воронежский областной суд 15 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Обвиняемыми по делу проходили 35-летний Дмитрий Быковский, бывший аспирант ВГУ, и его приятель 31-летний Александр Харламов. В суде установлено, что в марте 2020 года Быковский вместе с Харламовым пришли домой к профессору Вячеславу Кузнецову с целью его ограбить. Профессор, знавший Быковского, впустил друзей в квартиру. Они напали на него и усыпили с помощью хлороформа. Затем хозяина квартиры связали. Из дома профессора приятели похитили имущество и деньги на общую сумму почти 2 млн рублей. Вячеслав Кузнецов скончался из-за развития острого отравления хлороформом. Чтобы скрыть следы преступления, Харламов и Быковский расчленили тело убитого, перевезли по месту жительства Харламова и поместили части тела в пластиковые контейнеры с химической кислотой.

В ходе судебного следствия гособвинитель указал, что Быковский прекрасно знал Кузнецова, занимался научной работой под его руководством на кафедре высокомолекулярных соединений и коллоидов химического факультета ВГУ, но это не помешало ему хладнокровно спланировать и осуществить ограбление.

Оба фигуранта дела признаны судом виновными по нескольким статьям УК РФ — ч. 1 ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище»), п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»), п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем»), ч. 2 ст. 325 УК РФ («Похищение у гражданина паспорта»).

Воронежский облсуд согласился с позицией гособвинителя. Быковскому назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и с ограничением свободы на 1,5 года в исправительной колонии строгого режима. Харламов осуждён на 19 лет лишения свободы, с ограничением свободы на полтора года в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Также суд удовлетворил иски солидарно взыскать с них материальный вред на сумму почти 2 млн рублей.