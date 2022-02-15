Чебоксары, 15 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В рамках конкурсного производства по делу АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» обновлены сведения о порядке и сроках проведения расчётов с кредиторами. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), на которое возложены функции конкурсного управляющего, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru АКБ «Чувашкредитпромбанк»

Речь идёт о сроках расчёта с кредиторами по 20 мая 2022 года.

«Будут осуществлены расчёты с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям, включённым в реестр требования кредиторов банка, в размере 100% суммы установленных требований, для чего будут приостановлены расчёты с кредиторами третьей очереди, чьи требования включены в реестр в составе основного долга», — говорится, в частности, в сообщении.

Расчёты с кредиторами третьей очереди возобновятся после завершения указанных выплат.

В АСВ напоминают, что требования кредиторов каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля 2020 года «Чувашкредитпромбанк» признан банкротом решением Арбитражного суда республики (резолютивная часть объявлена 20 февраля 2020 года). Срок конкурсного производства продлён до 20 февраля 2022 года.