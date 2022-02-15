Обнинск, Калужская область, , 12:55 — REGNUM Решение губернатора Калужской области Владислава Шапши о сокращении сфер деятельности для мигрантов и прекращения госпрограммы содействия переселению соотечественников понять сложно, ведь экономика региона по-прежнему нуждается в трудовых ресурсах. Об этом написала в социальных сетях председатель Калужского регионального общественного движения «За права человека» Татьяна Котляр. По мнению правозащитницы, со стороны главы региона это решение было популистским из-за «обострения ксенофобии у населения, когда приезжает много людей другого поведения, языка и культуры».

Калужская правозашитница Татьяна Котляр знакомится с новым уголовным делом в 1606 страниц © Т. Котляр

В своём комментарии Котляр подчеркивает, что программа переселения никогда не была исключительно программой репатриации для русских, хотя это всегда проговаривалось. Для участия в программе никто не различал людей по национальности — достаточно было желания со стороны приезжающих и вакантных рабочих мест со стороны принимающих. Подъемные были незначительными, главным преимуществом оставалось упрощенное получение российского гражданства, которое нельзя было получить другим способом. По её мнению, с самого начала действия госпрограммы властям стоило заниматься адаптацией и социализацией приезжих. И сегодня, отмечает Котляр, необходимо организовывать курсы русского языка для всех иностранцев, живущих и работающих в Калужской области. В бюджете для этого деньги были выделены, но официально курсы не открыли, зато частные просьбы «помогите найти репетитора по русскому языку» встречаются сплошь и рядом. Изначально программа финансировалась из федерального бюджета, и регионы были в этом заинтересованы, однако затем финансирование возложили на регионы, и интерес заметно снизился.

«Люди встраиваются в общество — надо этому способствовать, а не подыгрывать истерике. Последнее, что стоит делать — это создавать впечатление, что можно нарушать права приезжих на том основании, что они — не русские. Дальше раздаются голоса о том, что их дети не должны учиться в наших школах и так далее. До чего мы так договоримся? Мне кажется, что ситуация все-таки должна выровняться. Люди уже приехали, так что, видимо, придется привыкать друг к другу. Но усилия со стороны государства и общества для интеграции и адаптации тех, кто приехал, приложить необходимо. Пока с этим сложно», — отметила Татьяна Котляр.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля губернатором Калужской области Владиславом Шапшой было принято решение о приостановке разработки Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом до 2027 года, и об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калужской области, иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности. По мнению калужского губернатора данное решение «заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии».

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