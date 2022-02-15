Биробиджан, 15 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Военнослужащий из Еврейской автономии получил от подчинённых 14 тыс. рублей за то, чтобы их не привлекали к дисциплинарной ответственности. Офицеру вынесли приговор за получение взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в военном следственном отделе СК России по Биробиджанскому гарнизону.

Цитата из к/ф «Бег». Реж. Александр Алов, Владимир Наумов. 1970. СССР Белый офицер

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Инцидент произошёл 2 июля 2021 года. Деньги военнослужащему привёз посредник. Воинская часть, в которой служил офицер, находится в селе Бабстово Еврейской автономии. Подчинённые, избежавшие наказания за деньги, должны были понести ответственность за нарушение воинской дисциплины.

Уголовное дело было возбуждено по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника). Биробиджанский гарнизонный военный суд назначил офицеру наказанием штраф в 90 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, старшего лейтенанта, преподавателя кафедры физической подготовки Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Антона Рыжкова приговорили к 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии. Суд подтвердил, что он брал взятки у курсантов. Общая сумма дани достигла 743 тыс. рублей, 651 тыс. из них получил Антон Рыжков.