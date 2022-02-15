Москва, 15 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Советский и российский актёр, народный артист РФ Геннадий Юхтин, который ранее был по собственной просьбе выписан из больницы, снова госпитализирован. Об этом 15 февраля рассказал источник в окружении артиста.

Иван Шилов Госпитализация

«Геннадий Юхтин вновь госпитализирован», — приводит его слова ТАСС.

Также указывается, что в этот раз актера госпитализировали в больницу в Коммунарке, так как у него выявлен коронавирус SARS-CoV-2.

При этом ранее врачи выписали Юхтина из больницы по его просьбе после того, как состояние актера стабилизировалось, однако заявили, что вновь его госпитализируют при ухудшении состояния.

Отметим, Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области (ныне — Самарская область) и окончил ВГИК в 1955 году, став актером Театра-студии киноактера. Он известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Дело Румянцева» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Братья Карамазовы» (1969) и др.