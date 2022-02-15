Челябинск, 15 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. ФСБ вычислила анонимного автора, сообщавшего о минировании учебных организаций Ставропольского края в начале 2022 года. Им оказался 17-летний житель города Челябинска. Уралец признался, что отправил 20 сообщений о готовящихся терактах, сообщили 15 февраля в антитеррористической комиссии Ставропольского края.

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Из подробностей расследования уголовного дела о телефонном терроризме стало известно, что злоумышленник посылал сообщения о ложном минировании на почту школ и других учебных заведений с использованием сети Telegram. Он рассчитывал, что его не вычислят из-за анонимности, однако сотрудники ФСБ по Челябинской области и Ставропольскому краю установили его местоположение.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года из-за сообщений о заложенной бомбе несколько раз эвакуировали учащихся и преподавателей школы №24 в городе Ставрополе. Такие же сообщения поступали и в отношении других образовательных организаций, а также здания завода «Люминофор» и медицинского колледжа «Авицена». отделения Сбербанка.

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