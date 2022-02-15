Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Gunna (Серхио Джаванни Китченс) опубликовал новый видеоклип you & me, снятый при участии многократной номинантки на премию «Грэмми» Chlöe (Хлоя Бэйли). Премьера ролика состоялась на YouTube-канале рэпера 15 февраля.

Gunna Скриншот YouTube

В клипе музыканты на фоне различных локаций поют о любовных чувствах. Режиссёром работы выступил Спайк Джордан.

Напомним, что 7 января 2022 года Gunna выпустил новый альбом. Пластинка получила название DS4EVER и включила в себя 20 различных композиций.

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