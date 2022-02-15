Москва, 15 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении и в целом законопроект об индексации пенсий военным, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Mil.ru Андрей Картаполов

«По мнению комитета, принятие данного законопроекта не терпит отлагательств в силу его социальной направленности. С учетом этого депутаты единогласно рекомендовали законопроект к принятию в первом чтении и в целом», — сообщил глава комитета Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Инициатива реализует принятое президентом РФ решение об индексации «военных» пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года. Нормы будут иметь обратную силу.