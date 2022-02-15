Мадрид, 15 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес принял решение удвоить количество заседаний Совета министров на текущей неделе и в начале марта. Об этом пишет агентство EFE.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Соответствующее решение было принято испанским премьер-министром связи с ожидаемым ростом нормативно-правовой деятельности.

Санчес будет председательствовать на рядовом еженедельном заседании Совета министров 15 февраля, а в пятницу, 18 февраля, состоится ещё одно заседание, но уже без премьер-министра: в этот день Санчес будет находиться в Брюсселе и принимать участие в саммите Евросоюз-Африка.