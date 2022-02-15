Озёрск, Челябинская область, 15 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Житель Озёрска Челябинской области после разговора с мошенниками лишился более 4,5 млн рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Гражданину 1962 года рождения позвонил якобы сотрудник банка и заявил о том, что его персональные данные скомпрометированы и денежные средства нужно обезопасить. Мужчина слышал о таких схемах мошенничества, но злоумышленник сумел его убедить. и заверил, что все переведённые средства вернутся на счета.

В итоге потерпевший перечислил мошенникам деньги с кредитных карт и установил приложение удаленного доступа. А затем злоумышленники оформили в разных банках займы от его имени. А мужчина в ожидании возврата денег стал обзванивать входящие номера, но те уже не отвечали. Уже после его обращения в полицию он узнал, что неизвестные оформили на него крупный кредит. Всего он лишился 4,59 млн рублей.