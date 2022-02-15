Липецк, 15 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Глава администрации Липецка Евгения Уваркина заразилась коронавирусом, сообщает ИА REGNUM.

Lipetskcity.ru Глава Липецка Евгения Уваркина

«В пятницу сдала тест на COVID-19. В субботу он показал положительный результат. Хотя чувствую себя хорошо, перешла на дистанционную работу, чтобы никого не заразить. Надеюсь, что уже скоро смогу вернуться к обычной жизни», — написала Уваркина на своей инстаграм-странице.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 10 февраля на «удалёнку» ушёл глава Липецкой области Игорь Артамонов.