Санкт-Петербург, 15 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки более чем на 700 человек сократилось количество находящихся на лечении местных жителей, зараженных коронавирусом. В настоящий момент амбулаторно лечатся от COVID-19 чуть более 40,8 тыс. человек, рассказали 15 февраля ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

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За минувшие сутки в Ленобласти лабораторным путем выявили 2376 новых случаев заражения, что на 601 случай меньше, чем за день до того. Наибольшее количеств положительных тестов на ковид получили жители крупных населенных пунктов, таких как Всеволожск (296), Тосно (226), Тихвин (182), Кудрово (159), Сертолово (151), Гатчина (121), Янино-1 (58), Никольское (56), пгт. им. Морозова (52), Глажево (51), Подпорожье, Сланцы (по 49), пгт. Красный Бор (47), Мурино, Тельмана (по 43), Федоровское (30), Луга, Любань (по 25), Романовка (24), пгт. Сиверский, Отрадное (по 20), Бокситогорск, Новое Девяткино, Старая, пгт. им. Свердлова (по 19), Ульяновка, Ушаки (по 18), Рябово (17), Сельцо (15), Рахья (14), Дружноселье (13), Токсово, пгт. Дубровка, Коммунар, пгт. Форносово (по 12), Кингисепп, Кировск (по 11), Волосово (10).

Таким образом, в настоящее время на амбулаторном лечении находятся 40 816 пациентов, что на 709 больных меньше, чем в понедельник 14 февраля. Также в стационарах региона на ковидных койках, которых развернуто 2558 штук, находятся 1977 пациентов, в том числе 32 — на аппаратах ИВЛ. Из них 214 человек (+116) поступили накануне днем. Свободный коечный фонд составляет 581 коек (22,71%).

Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 149 320 человек. Из них 109 851 выздоровели. Умерли 3243 пациентов, в том числе восемь летальных исходов было зарегистрировано 14 февраля, что на две смерти больше, чем за день до этого.