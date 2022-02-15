Таджикистан в 2021 году нарастил экспорт промпродукции
Душанбе, 15 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Таджикистан в 2021 году экспортировал промышленную продукцию на сумму $2,017 млрд, что на 51,5% больше, чем в предыдущем году. Об этом 15 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на директора Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Шавката Бобозода.
«Основными видами экспорта стали драгоценные металлы (41,7% от общего объеме экспорта), концентраты и руда (16%), хлопок-волокно (9,4%), первичный алюминий (6,3%), сурьма (4,1%), хлопковая нить (2,4%), цемент (2,1%)», — отметил Бобозода.
Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля посол Таджикистана в Иране Низамуддин Захеди на встрече с главой Организации исламской культуры и связей (ICRO) Мехди Иманипуром призвал провести неделю культуры Таджикистана в Тегеране.