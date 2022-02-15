Душанбе, 15 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Таджикистан в 2021 году экспортировал промышленную продукцию на сумму $2,017 млрд, что на 51,5% больше, чем в предыдущем году. Об этом 15 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на директора Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Шавката Бобозода.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

«Основными видами экспорта стали драгоценные металлы (41,7% от общего объеме экспорта), концентраты и руда (16%), хлопок-волокно (9,4%), первичный алюминий (6,3%), сурьма (4,1%), хлопковая нить (2,4%), цемент (2,1%)», — отметил Бобозода.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля посол Таджикистана в Иране Низамуддин Захеди на встрече с главой Организации исламской культуры и связей (ICRO) Мехди Иманипуром призвал провести неделю культуры Таджикистана в Тегеране.