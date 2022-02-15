Благовещенск, 15 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. С применением физической силы и спецсредств задержан житель Приамурья, не остановивший автомобиль по требованию сотрудников ГИБДД. Сигналы полицейских он проигнорировал на въезде в Благовещенск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ГИБДД по региону.

Гибдд.рф/r/40 Инспектор ГИБДД

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Правоохранители преследовали мужчину с громкоговорителем до тех пор, пока не догнали. Уезжая от госавтоинспекции, водитель ехал на красный сигнал светофора и двигался в том числе по встречной полосе. Амурчанина настигли возле железнодорожного вокзала, он был в состоянии алкогольного опьянения. При задержании молодой человек оказывал сопротивление.

Возбуждены административные дела по четырём статьям КоАП РФ — за вождение автомобиля в нетрезвом виде, игнорирование требования об остановке, проезд по встречной полосе и на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года житель Амурской области не справился с управлением во время гололёда и вылетел на встречную полосу. В ДТП пострадал инспектор ГИБДД, повреждена служебная машина.