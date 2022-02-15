Оренбург, 15 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Оренбурге в отношении дебошира, угрожавшего сотруднику полиции ножом, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

По версии следствия, пьяный 45-летний горожанин днем 13 февраля возле дома № 312 по улице Пролетарской неоднократно замахивался ножом на полицейского, который находился при исполнении своих служебных обязанностей. Дебошир также публично выражался в адрес правоохранителя грубой нецензурной бранью.

В настоящее время дебошир задержан. Свою вину он признал. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во время задержания дебошира полицейскому пришлось применить табельное оружие.