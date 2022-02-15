Альметьевск, Татарстан, 15 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Жительница города Альметьевска в поисках дополнительного заработка разместила свое резюме на сайте сервиса, помогающего найти работу. На ее резюме откликнулся злоумышленник и выманил около 3 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Pixabay.com Деньги

В ноябре 2021 года некий Илья позвонил пострадавшей по указанному в резюме номеру. Он представился финансовым аналитиком брокерской компании и предложил работу в области инвестиций. Женщина согласилась. Звонивший помог создать ей личный кабинет для торговли и установить на телефон необходимые программы. От потерпевшей потребовались паспортные данные якобы для верификации личности, которые она выслала на указанный адрес электронной почты.

«Работодатель» перезвонил женщине и рассказал о подорожавших электронных деньгах. Теперь их надо выкупить за 1,6 млн рублей. Такой суммы у горожанки не было. Она оформила кредит, получила деньги и перевела всю сумму на указанные счета.

В приложение вскоре появилось сообщение о блокировке виртуальной карты, а для ее разблокировки требуется внести 700 тыс. рублей. Женщина оформила очередной кредит в другом банке. Однако для повторной разблокировки у пострадавшей попросили еще 1,6 млн рублей. Она написала «помощнику» о новой проблеме. Ей предложили обратиться за финансовой помощью к пообещавшему внести за нее эту сумму инвестору. Затем она получила смс-сообщение, что разблокировать карту невозможно, а инвестор начал требовать свои деньги обратно и дал срок два дня на сбор суммы.

Финансовый аналитик предложил разделить эту сумму между собой и найти всего лишь 800 тыс. рублей, например, продав свой автомобиль. Покупателей нашел сам. Потерпевшая продала свою иномарку за 450 тыс. рублей, а остальную сумму заняла. Деньги по старой схеме перевела на различные банковские карты.

Затем «помощник» написал о запрете со стороны руководства вкладывать свои деньги за нее. Женщина попыталась оформить еще один заем, но банки ей отказали в выдаче кредита. Только тогда она поняла, что стала очередной жертвой мошенников. В общем итоге женщина внесла на незнакомые счета 2,98 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 80-летняя женщина увидела в интернете предложение, обещающее за короткое время улучшить финансовое положение. В итоге «дополнительный заработок» стоил женщине потери накоплений в размере более 700 тыс. рублей.

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