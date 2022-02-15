Галич, Костромская область, 15 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Сотрудники детского сада №8 в городе Галиче Костромской области пожаловались на угрозы членов Профессионального союза работников народного образования и науки. Об этом сообщает региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду».

Детский сад «Сказка» в Галиче

На почту дошкольной организации пришло письмо, в котором за отказ вступить в профсоюз воспитателям угрожают трудностями с прохождением профессиональной аттестации. Извещение подписано председателем районного отделения организации Анной Семёновой.

«Мы знаем, что часть наших коллег-педагогов занимают принципиальную позицию, говоря «Профсоюз нам не нужен!». Председатель Костромской областной организации профсоюза Елена Райкина (по совместительству входит в состав Главной аттестационной комиссии департамента образования и науки региона — ИА REGNUM) тоже заняла принципиальную позицию и мы все поддержали её, что при аттестации педагогических работников голосовать против педагогов, которым не нужен Профсоюз. Логично? Конечно логично. Поверьте, ситуации могут возникнуть разные и один голос может решить всё», — говорится в письме.

Педагогов детского сада возмутила такая позиция. Они попросили депутата Костромской областной думы Александра Плюснина помочь им в получении разъяснений по этому поводу:

«Аттестация педагогических работников — это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности. Хотелось бы понять, почему педагог, не являющийся членом профсоюза, автоматически теряет свою компетентность», — сказали педагоги.

Отметим, что профсоюз является добровольным общественным объединением граждан. Любое принуждение к вступлению в организацию является противозаконным. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Галичской межрайонной прокуратуре, обращений на этот счёт в орган не поступало. Межрайонный прокурор Алексей Крюков советует педагогам детского сада обратиться в департамент образования и науки региона с просьбой об исключении Райкиной из состава аттестационной комиссии. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.