Воспитатели детского сада в Галиче пожаловались на угрозы профсоюза
Галич, Костромская область, 15 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Сотрудники детского сада №8 в городе Галиче Костромской области пожаловались на угрозы членов Профессионального союза работников народного образования и науки. Об этом сообщает региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду».
На почту дошкольной организации пришло письмо, в котором за отказ вступить в профсоюз воспитателям угрожают трудностями с прохождением профессиональной аттестации. Извещение подписано председателем районного отделения организации Анной Семёновой.
Педагогов детского сада возмутила такая позиция. Они попросили депутата Костромской областной думы Александра Плюснина помочь им в получении разъяснений по этому поводу:
Отметим, что профсоюз является добровольным общественным объединением граждан. Любое принуждение к вступлению в организацию является противозаконным. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Галичской межрайонной прокуратуре, обращений на этот счёт в орган не поступало. Межрайонный прокурор Алексей Крюков советует педагогам детского сада обратиться в департамент образования и науки региона с просьбой об исключении Райкиной из состава аттестационной комиссии. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.