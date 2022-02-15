Барселона, Испания, 15 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Национальная полиция Испании задержала заместителя мэра и советника по экономике городского совета Корнельи (провинция Барселона) Серхио Фернандеса, бывшего советника по спорту и девять местных технических специалистов в рамках операции по предполагаемому отмыванию денежных средств через Спортивный совет Оспиталета. Об этом пишет агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Специалисты отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями в течение всего дня обыскивали офисы городского совета Корнельи, особенно спортивный отдел, а также штаб-квартиру Спортивного совета Баш-Льобрегата.

Обыски проходили в рамках операции, которая привела к 11 арестам.