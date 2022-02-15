Лондон, 15 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе опустилась ниже отметки $940 за тысячу кубометров. Это 15 февраля следует из данных лондонской биржи ICE.

ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, при открытии торгов цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила $926 за тысячу кубометров, затем еще немного снизилась до $923, а потом подросла до $942,9.

При этом расчетная цена голубого топлива в Европе днем ранее составила $943,7 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель итальянского Государственного совета Франко Фраттини заявил, что гарантия на поставки российского газа всем европейским странам, а не только Италии, стала бы дальновидным жестом президента РФ Владимира Путина, так как Евросоюзу нужен газ и в таких условиях трудно вводить санкции против Москвы.