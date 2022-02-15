Сеул, 15 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост индекса импортных цен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, в января 2022 года индекс импортных цен составил 132,27 пункта, что на 4,1% больше по сравнению с декабрем прошлого года. В годовом исчислении показатель вырос на 30,1%.

Известно, что рост показателя зафиксирован впервые после двух месяцев спада.

Эксперты отмечают, что резкое увеличение показателя связано с ростом мировых цен на нефть. Среднемесячная цена на сырую нефть из Дубая, за счёт которой Южная Корея удовлетворяет свои потребности, составила $83,47 за баррель, что на 14% больше, чем в декабре 2021 года.

Между тем индекс экспортных цен составил 116,01 пункта, что на 1,4% больше по сравнению с декабрем 2021 года. По сравнению с январем 2021 года показатель вырос на 22,3%.

Стоимость угля и нефтепродуктов увеличилась на 13,2%, текстиля и изделий из кожи — на 1,7%, продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства — на 1,6%.