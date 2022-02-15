Брюссель, 15 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Шпионскую программу Pegasus израильской компании NSO Group и аналогичное программное обеспечение следует запретить на территории Евросоюза. С таким призывом выступил уполномоченный по защите данных Евросоюза (EDPS). Об этом сообщает агентство Reuters.

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В надзорном органе заявили, что использование Pegasus может привести к «беспрецедентному уровню вмешательства, способному затронуть самые интимные аспекты нашей повседневной жизни».

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«Запрет на разработку и внедрение шпионских программ с возможностями Pegasus в ЕС был бы наиболее эффективной возможностью для защиты наших основополагающих прав и свобод», — отмечено в заявлении EDPS.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года было заявлено, что израильская система Pegasus, предположительно, позволяла ряду стран следить за тысячами людей, в том числе за руководителями государств и правительств, международных организаций.

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В свою очередь соучредитель и гендиректор израильской фирмы NSO Group Шалев Хулио отрицал, что разработанная его компанией программа Pegasus использовалась для слежки за представителями гражданского общества. Он также пообещал отключить все системы, в отношении которых докажут, что они заразили телефоны журналистов или политиков.