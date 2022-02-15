Дамаск, 15 февраля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Дамаске произошло нападение на военный транспорт сирийской правительственной армии. Об этом сообщает агентство SANA.

U.S. Army

По данным журналистов, автобус, перевозивший солдат, был подорван на неустановленном взрывном устройстве утром 15 февраля.

Предположительно, боевики использовали бомбу с дистанционным управлением или мину нажимного действия. Отмечается, что в результате нападения погибли трое солдат сирийской армии и 11 человек получили ранения. По ряду сообщений, ранения также получили несколько мирных жителей.

Местные СМИ отмечают, что за нападением скорее всего стоят боевики «спящей ячейки» одной из группировок, действующей на территории Сирии.