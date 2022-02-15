Пермь, , 11:30 — REGNUM В Пермском крае за сутки, 14 февраля, госпитализировали 405 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 111 случаев больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки из больниц выписали в связи с выздоровлением 2567 пациентов. С начала пандемии от болезни оправились 170 760 пермяков. Жертвами заболевания стали 8035 человек, в том числе 21 — за последний день.

В ковидных стационарах находятся 4102 пациента. Состояние 337 человек медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 111 пермяков.

За сутки в регионе проведено 6 384 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию. Выявлено 5199 случаев заражения.