Москва, , 11:30 — REGNUM За последние сутки в Москве госпитализировали 1122 пациента с коронавирусной инфекции, сообщает 15 февраля столичный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В штабе отметили, что показатель госпитализаций является самым важным для оценки эпидемиологической ситуации с учётом распространения штамма «Омикрон». На ИВЛ в настоящее время находятся 617 человек.

За сутки выздоровели почти 30 тыс. москвичей, выявлено 8160 новых заражений вирусом., умерли 84 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировали 21 833 пациентов.