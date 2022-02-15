Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:30 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области выявили еще 800 пачек безакцизных сигарет. Найденную продукцию изъяли из оборота. Об этом сообщил начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов.

Сигареты

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Обнаружить немаркированные пачки сигарет удалось благодаря очередному контрольному рейду. Безакцизную продукцию выявили в трех торговых точках города. Предпринимателям грозит административное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый подобный случай в регионе. Ранее в Первоуральске обнаружили 1900 пачек безакцизных сигарет. Еще 1200 единиц немаркированного товара выявили в Ирбите.