Москва, 15 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В России государство формально стремится обеспечить достоверный учёт и контроль за трудовыми мигрантами, но упускает важный фактор — контроль качества рабочих мест, предоставляемых работодателями. На данном моменте акцентировал внимание председатель общественного движения «ТРУД» Сергей Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Привлечение трудовых мигрантов — это ключевая особенность мировой экономики всех развивающихся стран. Потребность в трудовых ресурсах определяет бизнес, либо он привлекает их на своем рынке присутствия, либо заимствует на международном рынке труда. Качество миграционных процессов определяется государственной политикой и контролем в этой сфере. В нашей стране труд мигрантов их социальные права не защищены.

Основные работодатели иностранцев — это аутсорсинговые компании, которые позволяют бизнесу не нанимать персонал в штат, выступая посредниками. При использовании этой схемы требования по трудовым и социальным правам мигрантов игнорируются. Мигрант может в любой момент остаться без работы и средств к существованию, что в свою очередь может служить фактором их криминализации», — отметил эксперт.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, указом президента РФВладимира Путинасоздана межведомственная комиссия Совбеза России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Комиссию возглавит заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.