Джакарта, , 11:29 — REGNUM Столица Индонезии приветствует сотрудничество в борьбе с климатическим кризисом с лучшими городами мира, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

На дискуссионной платформе Urban 20 лидеры городов могут озвучить идеи для лидеров G20 о важной роли городов в устойчивом развитии.

Формирование U20 было инициировано мэром Парижа и мэром Буэнос-Айреса в 2018 году и сейчас состоит из 21 города.

В преддверии саммита мэров U20 губернатор Джакарты Аниес Басведан призвал всех руководителей городов U20 сотрудничать, объединяться и прилагать все усилия для достижения коллективных целей Парижского соглашения и Целей устойчивого развития (ЦУР).

По словам губернатора, есть шесть проблем, которые возникают в городах в пандемию и должны быть немедленно решены. Эти вызовы станут предметом обсуждения на саммите U20, который состоится в Джакарте в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо присутствовал на выпуске двух миллионов автомобилей Toyota, произведенных PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia.

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