Москва, , 11:29 — REGNUM В России малоимущие граждане с небольшим доходом могут заработать дополнительные средства. С такой инициативой выступает Центробанк. Об этом в интервью газете «Известия» заявил руководитель службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.

Бедность

По его словам, в течение года бедные граждане смогут получить деньги в виде процентов на остаток по социальному счету на карте «Мир», которые привяжут к текущей ключевой ставке. При этом они получат дополнительный доход, насчитываемый на остаток по счету в течение года.

Ранее процент либо не начисляется, либо был минимален. Также малообеспеченные граждане получат возможность открыть спецвклад. Проценты по нему будут выше уровня ключевой ставки ЦБ. Снять деньги моно будет в любое время.

ИА REGNUM сообщало, проблема низких доходов населения имеет в России ключевой характер, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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