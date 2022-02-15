Пекин, , 11:28 — REGNUM Трагедией для российского биатлониста Эдуарда Латыпова стал результат эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 15 февраля заявил журналистам старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

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«Для Эдика это трагедия», — сказал Каминский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по биатлону завоевала бронзовую медаль в мужской эстафете. Первыми стали норвежские спортсмены, вторыми — французские.

При этом сборная России была на первом месте до последнего огневого рубежа с отрывом от преследователей в 54 секунды. Однако на последней стрельбе Латыпов допустил пять промахов и ушёл на два штрафных круга.

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