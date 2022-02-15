Екатеринбург, 15 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Начальника ПАО «Аэропорт Кольцово» обвиняют в мошенничестве с коллекционным вином. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Вино

В ноябре 2021 года к мужчине обратился пассажир. Он просил найти его багаж, состоящий из шести бутылок коллекционного вина. В этот момент багаж находился у уральца в кабинете. Однако тот сообщил пассажиру, что для поиска ценного груза ему необходимо 30 тысяч рублей. После получения денег начальник смены отдал товар его владельцу.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Свердловской области. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.