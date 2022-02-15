Кызыл, , 11:26 — REGNUM В Туве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составил 83%. При этом план вакцинации выполнен на 90,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Пункт вакцинации от коронавируса в Туве Правительство Тувы

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До достижения плановых показателей в регионе необходимо привить ещё около 15 тыс. человек.

«Среди субъектов на выполнение плана вакцинации республика находится на шестом месте. Необходимо удерживать данные показатели, усиливая первичную вакцинацию и вовремя проводить ревакцинацию населения», — добавили в правительстве.

В число отстающих муниципалитетов вошли Кызыл (86,1% от плана), Барун-Хемчикский (82,8%) и Эрзинский (73,1%) районы. Главам местных администраций поручено усилить работу в этом направлении.

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