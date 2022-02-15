Ереван, , 11:24 — REGNUM Заявление Баку о том, что Вооружённые силы (ВС) Армении обстреляли приграничные позиции Азербайджана, является «дезинформацией». Об этом говорится в обращении минобороны Армении, размещённом 15 февраля на сайте ведомства.

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«Минобороны Азербайджана вновь распространило дезинформацию, утверждая, что 14 и 15 февраля подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским военным позициям, расположенным в северо-восточной и восточной частях армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.

В армянском оборонном ведомстве заявили, что обстановка на границе с Азербайджаном остаётся относительно стабильной.

Стоит отметить, что ранее в минобороны Азербайджана обвинили армянскую сторону в обстреле позиций в Кельбаджарском и Товузском районах. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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