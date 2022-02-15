Якутск, 15 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Вместо поправок к закону «Об ответственном обращении с животными» Госсобрание Якутии отправит в Госдуму предложения. Документ не принят законодательным органом официально и не прошёл рассмотрения депутатами, написал в своём телеграм-канале политобозреватель Виталий Обедин. На заседании 15 февраля этот вопрос не рассматривался и в повестке отсутствовал.

Пресс-служба администрации Оренбурга Стая собак

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«Вместо официальной поправки, одобренной парламентом Якутии в установленном законом порядке, которую в Госдуме обязаны были бы рассмотреть, есть направленная бумажка с предложениями, правой статус которой ничтожен — где-то на уровне письма НКО», — констатировал эксперт.

Он подчеркнул, что необходимость в рассмотрении инициативы отпала, пока депутаты раздумывали. Большую роль в таком исходе сыграло то, что заместитель председателя Госсобрания республики Александр Жирков 17 января снял подготовленный к рассмотрению вопрос с повестки дня, депутаты побоялись возразить ему.

«Этот созыв уверенно пробивает дно», — сделал вывод Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Якутске бездомные собаки растерзали пожилую женщину. Горожане часто жалуются на нападения бродячих животных, в том числе на детей.