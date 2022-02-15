Киев, 15 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В среду, 16 февраля, украинский бизнесмен Ринат Ахметов будет в Мариуполе. Об этом 15 февраля сообщила пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова.

Juda Engelmayer Ринат Ахметов

«Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе», — приводит ее слова «Интерфакс-Украина».

При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал ранее покинувших украинскую территорию бизнесменов и политиков вернуться в страну в течение суток, так как он считает это время «важным моментом единства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что эскалация кризиса на Украине стала фоном для наращивания поставок сжиженного природного газа из США в Европу.