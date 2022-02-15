Южно-Сахалинск, , 11:23 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поручил министру здравоохранения области Владимиру Кузнецову каждое утро начинать с посещения поликлиник, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в правительстве островного региона.

Поликлиника Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3)

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«Надо продолжить практику ездить по утрам по поликлиникам. Общайтесь с людьми на месте, проводите инструктаж персонала, разъяснительную работу до тех пор, пока пик обращений не пойдет на спад», — сказал Лимаренко.

На Сахалине на линию 1−300 поступает 10−12 тысяч звонков от жителей с просьбой вызвать врача на дом, получить видеоконсультацию или записаться на приём.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области введение удалённого оформления листов временной нетрудоспособности не снизило нагрузку на систему здравоохранения. Жители региона по требованию работодателей всё равно вынуждены приходить в поликлиники за бумажным вариантом больничного.